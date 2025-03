Pedro Raul faz gol do título, e Ceará vira maior campeão isolado do estado

Dadas as necessidades das duas equipes, vantagem para o Ceará no primeiro tempo pela vantagem construída na ida.

Um a menos: com apenas cinco minutos em campo, Gastón Ávila complicou as ambições do Leão ao ser expulso, com 5 minutos do segundo tempo. O zagueiro argentino, que entrou no intervalo, cometeu falta dura e foi expulso de maneira direta.

Assim como no primeiro jogo da decisão, o Fortaleza passou a jogar com 9 na linha após expulsão. Gastón Ávila, expulso neste sábado, já havia cometido o pênalti que gerou o gol do Vozão na semana passada.

0 x 1: Poucos minutos depois de passar a ter um a menos, o Fortaleza saiu na frente e igualou a decisão, aos 13 minutos do segundo tempo. Em escanteio, Tinga cabeceou para o meio da área e Lucas Sasha aproveitou para completar, abrindo o placar de pé esquerdo.

Imediatamente após o gol sofrido, Léo Condé fez duas substituições: Galeano no lugar de Fernandinho e Lourenço na vaga de Dieguinho.

A postura também mudou: sem a vantagem no agregado e com um jogador a mais, o Vozão tentou jogar mais e ter a bola, com o Fortaleza mais atrás, tentando acelerar nos contra-ataques.