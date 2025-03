Botafogo: Faixa da torcida vira lema de Marlon Freitas para virada no ano

O que aconteceu

Marlon Freitas citou a frase da faixa ao falar sobre a "responsabilidade" do Botafogo em 2025. A equipe é a atual campeã da Libertadores e do Brasileiro.

Faixa da torcida do Botafogo diz: 'o topo é o nosso lugar' Imagem: Reprodução

O Alvinegro perdeu a Recopa, a Supercopa do Brasil e ficou em nono no Carioca. O técnico Renato Paiva foi anunciado há pouco menos de um mês e ainda não esteve à beira do gramado em um jogo oficial.

Infelizmente, não conseguimos a classificação, mas tem coisas que acontecem para o bem. Tenho certeza que estamos plantando muitas coisas boas durante os treinamentos, e, no final, vamos colher coisas boas. Sabemos das dificuldades, ano longo... A responsabilidade é grande, mas essa responsabilidade ninguém deu, fomos buscar com empenho e dedicação. Queremos que essa responsabilidade fique aqui dentro, em um ambiente vencedor. É difícil chegar e mais difícil ainda se manter. Esse é maior desafio do Botafogo esse ano Marlon Freitas

O Botafogo vai fazer um amistoso com o Novorizontino neste sábado. O duelo vai acontecer no Nilton Santos, às 16h15.