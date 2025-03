Bento absorve conselhos de CR7: 'Melhor impossível essa convivência'

"Não tem hora boa, todo jogador quer jogar, ainda mais em um confronto como esse. Brincamos na rua e criamos um Brasil x Argentina na cabeça, falamos Maracanã e agora vai ser Monumental, outro estádio místico. É entrar concentrado, focado, se defensivamente estivermos bem, ofensivamente vamos fazer a nossa parte. Neutralizar as valências da Argentina para dificultar o jogo deles. Seguir o que temos feito. Se tudo der certo vamos sair com a baliza zerada de lá".

Mudança de carreira

"Tinha a expectativa de ir para a Europa quando sair do Athletico, propostas não foram aceitas, as coisas mudaram e ir para a Arábia surpreendeu muita gente. Talvez ninguém esperasse esse movimento, mas conversei com o pessoal da seleção e tomei essa decisão. Surgiu essa oportunidade, se realmente ia mudar alguma coisa, se eu sairia do radar. Me passaram que não, que eu seria observado, então mudei para esse mercado diferente, de um futebol que vem crescendo. Pessoal tem preconceito, liga já cresceu muito desde que cheguei, muitos jovens chegando, os astros foram para lá como Cristiano Ronaldo, Benzema e Neymar. Se ele [Neymar] tivesse sequência o futebol seria mais respeitado do que é hoje. O nível favorece eu estar aqui".

Super Bento e experiência com Cristiano Ronaldo

"Primeira vez que recebi um apelido de torcida, no Athletico era o São Bento, mais comum. Carinho lá é diferente, não entendo muito o que falam [risos]. O Cristiano é fenomenal, sempre procura ajudar a gente, sempre dá dica, enxerga algo a melhorar. Não tem receio de falar com a gente. Melhor impossível essa convivência. Tento absorver as melhores coisas dele para trazer até minha carreira. É uma baita experiência que estou vivendo".