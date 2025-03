Arana busca mais entrosamento com Vini Jr. na seleção: 'Entender o jogo'

Entrosamento e confiança alta na Argentina x Brasil desfalcado no meio-campo

"A gente tem profissionais que nos mostram diversos vídeos, diversas características, como neutralizar, como sofrer menos, como atacar, como defender. Independentemente das ausências temos jogadores de muita qualidade e que já estão adaptados, experientes, vivenciaram esses momentos. Eles vivem bom momento, mas na Era Tite vivíamos momento bem melhor e acabamos não conquistando a Copa. E eles conquistaram. Jogo é ali dentro de campo, duas equipes que vão procurar a vitória, estudar bastante, trabalhar muito para neutralizar".

Messi x Neymar

"É uma diferença muito grande, Messi várias vezes melhor do mundo, diversos comentários. Existem boatos, ele e Neymar são jogadores mundiais, todos da Argentina gostaram da ausência do Ney, né? Por ser o excelente jogador que é. Mas tem vários jogadores de qualidade do outro lado. Não teremos um jogo fácil na Argentina".

Os pontos fortes da Argentina

"Eu, como atuo no Brasil, disputo Libertadores e sei como os argentinos competem. Temos que guerrear bastante, até para neutralizar as boas características que eles têm, meio-campo forte, parte ofensiva forte também. E com a bola no pé jogar, temos muita qualidade na parte ofensiva. Da mesma forma que nos preocupamos com meio e ataque, eles vão se preocupar conosco".