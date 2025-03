Patrick de Paula faz dois, e Botafogo vence Novorizontino em amistoso

O jogo

O jogo começou moroso. O Novorizontino estava fechado e o Botafogo tinha dificuldades de encontrar espaços. Aos poucos os paulistas foram se soltando e começaram a ameaçar no ataque. O Alvinegro foi se tornar mais efetivo no fim do primeiro tempo, quando fez dois gols em sequência e tornou a partida mais tranquila.

No segundo tempo o Botafogo seguiu tendo as rédeas da partida e Patrick de Paula continuou explorando uma de suas melhores qualidades: o chute de longa distância. Foi assim que ele fez outro gol que parecia dar tranquilidade ao Alvinegro. No entanto, Marlon fez um golaço diminuindo para o Novorizontino e o jogo ganhou um pouco mais de emoção. O goleiro Raul, que entrou no decorrer pelo Glorioso, foi destaque fazendo grandes defesas que impediram o time paulista de encostar no placar.

Gols

Barboza abre o placar — O Botafogo abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Alex Telles experimentou de fora da área, a bola bateu na trave, nas costas do goleiro e sobrou para o zagueiro Alexander Barboza, que como um centroavante estava esperto e pegou o rebote empurrando para o fundo do gol.

Patrick de Paula amplia - O Alvinegro ampliou três minutos depois, quando Artur recebeu e rolou para Patrick de Paula, que chutou de primeira, de fora da área, e fez o 2 a 0.