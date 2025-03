Time que sonha com vaga no grupo do Fla no Mundial tem técnico brasileiro

A tendência é que a Fifa repasse a vaga do León para o ranking da Concacaf. Todas as quatro vagas da confederação no Super Mundial foram preenchidas pelos últimos quatro campeões da Concachampions.

Classificação e jogos Mundial de Clubes

México e EUA estão no limite máximo de participantes: dois cada. Os mexicanos tinham a exceção de terem três porque representantes diferentes do país conquistaram edições recentes da Concachampions: Pachuca, León e Monterrey. O caso é similar ao Brasil, que tem quatro times classificados já que eles venceram as últimas Libertadores.

É por esta limitação de times de um mesmo país no Mundial que o Alajuelense surge como favorito a herdar a vaga, mesmo sendo o 15° do ranking. Todos os times acima dos costa-riquenhos são mexicanos ou estadunidenses.

Alajuelense ou não, quem for "escolhido" pela Fifa jogará no grupo do Flamengo. Espérance (TUN) e Chelsea (ING) completam a chave.

Tempero brasileiro

O Alajuelense é treinado pelo brasileiro Alexandre Guimarães. Nascido em Maceió, ele construiu toda sua carreira como jogador e, depois, como treinador no futebol da Costa Rica e se naturalizou costa-riquenho.