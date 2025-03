Homem morre após levar descarga elétrica antes do treino da seleção

Treino pensando na Argentina

O treino da seleção foi a primeira atividade em campo após a vitória apertada sobre a Colômbia, na quinta-feira, também em Brasília.

A ideia é começar a desenhar o time para encarar a Argentina, terça-feira, em Buenos Aires.

Os quatro jogadores convocados depois do jogo fizeram a primeira participação com o grupo. Beraldo, Weverton, João Gomes e Ederson foram chamados após os cortes de Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães (suspensos), Gerson (com dor na coxa) e Alisson (protocolo de concussão).

Ou seja, Dorival já parte para o jogo com a Argentina com pelo menos quatro modificações. Bento, no gol, e André, no meio-campo, são nomes certos como substitutos.

Na parte que foi aberta à imprensa, Dorival não deu pistas sobre como vai montar a escalação.