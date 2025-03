Jogo de eliminatórias no Irã registra recorde de acréscimos: 29 minutos

O árbitro, no entanto, não suspendeu nem interrompeu oficialmente a partida em nenhum momento. Ele permitiu que o tempo transcorresse de forma natural.

Classificação e jogos Eliminatórias Asiáticas

Durante os quase 30 minutos extras, saiu o primeiro gol da partida, marcado por Azmoun, no minuto 45 + 27. O Irã voltou a balançar as redes no segundo tempo, com Mohebi, e venceu o jogo por 2 a 0, mantendo a liderança do Grupo A.