Seleção: Endrick já sabia que não jogaria contra a Colômbia, diz PVC

Tem uma dúvida do que vai acontecer, mas a FIFA vai esperar a definição do TAS, que é soberano e que está julgando uma ação da Alajuelense, da Costa Rica, em relação ao León, em que ela diz que deveria ser beneficiada e inscrita no Mundial.

A Fifa diz que está sendo cuidadosa com o caso dos Multi Club Ownership, que são os clubes de mesmo dono. Como o León e o Pachuca tem o mesmo dono e estão no Mundial, tem a ação no TAS e a Fifa está dizendo que vai ser cuidadosa e vai tirar o León.

O colunista detalhou o que pode acontecer no caso.

São quatro possibilidades: 1 - o León vai recorrer, pode ganhar o recurso e voltar a ser inscrito no grupo do Flamengo; 2 - a Alajuelense pode ganhar a ação no TAS e o TAS entender que o time da Costa Rica tem que ser inscrito no grupo no lugar do León, e aí a Alajuelense vai para o grupo do Flamengo; 3 - o TAS diz que tem que tirar o León do torneio, mas que a Fifa determina o novo participante, e nesse caso pode ser o América do México, que é o próximo time pelo ranking da Fifa; 4 - não dá tempo de julgar e faz o campeonato só com três no grupo.

Além do León, o grupo do Flamengo no Mundial conta com Chelsea, da Inglaterra, e Esperance, da Tunísia.

O Mundial de Clubes da Fifa acontece entre 14 de junho e 13 de julho, nos EUA.