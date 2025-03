Dorival pode ter 4 cortes e priorizará quem joga no Brasil; veja candidatos

Meias: Alisson (São Paulo), Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Éderson (Atalanta), João Gomes (Woverhampton), Lucas Moura (São Paulo), Lucas Paquetá (West Ham), Oscar (São Paulo)

Situações de Alisson e Gerson

O Alisson sofreu um trauma na região da cabeça. Ele foi substituído por uma suspeita de uma concussão, então agora nós faremos todo o protocolo preconizado pela CBF. Ele fará os exames de imagem recomendados. Se todos os exames estiverem normais, nós faremos um teste cognitivo, aí nós iremos avaliar o jogador. Na possibilidade de tudo estar normal, faremos uma sequência de observação nos próximos dias para ver se ele teria ou não condições de viajar conosco e seguir para a Argentina para o nosso próximo jogo. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira

Ele [Alisson] está completamente normal agora, sem nenhuma queixa. Durante o atendimento no campo, ele não relatou nenhum desmaio, nenhuma perda de memória, estava consciente, o tempo todo orientado. Nós o substituímos porque ele tinha pequenas queixas, achou que estava um pouquinho mais lento com alguma possibilidade de ter uma concussão, então nos casos dessa suspeita o recomendado é a substituição do jogador.