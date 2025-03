PVC: Fifa aguardará decisão do TAS sobre adversário do Flamengo no Mundial

A Fifa vai aguardar a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) sobre o veto à participação do León, do México, que está no grupo do Flamengo, no Super Mundial de Clubes, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Tem uma dúvida do que vai acontecer, mas a FIFA vai esperar a definição do TAS, que é soberano e que está julgando uma ação da Alajuelense, da Costa Rica, em relação ao León, em que ela diz que deveria ser beneficiada e inscrita no Mundial.