Oscar quer voltar à seleção e fala de parceria com Neymar: 'Nos entendemos'

O meia do Tricolor comentou ainda que parceira com Neymar pela seleção foi eficiente, e reedição seria "oportunidade": "Se tiver a oportunidade de vestir a camisa da seleção com o Neymar de novo… A gente fez uma parceria muito boa. Nos entendemos no olhar. Então fico feliz que ele tenha voltado pro Brasil", disse.