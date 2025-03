Memphis faz função de Yuri na Holanda, agrada técnico e divide imprensa

Depay passou por momentos difíceis, mas tem técnica e é criativo. De Volkskrant

Pelo menos, tão bonito quanto o gol do empate foi o passe sublime de Gakpo para o outro 'filho pródigo' Memphis Depay, que viu Unai Simón desviar seu chute. O azar que Memphis teve foi indicativo do jogo infeliz que o jogador do Corinthians fez. De Telegraaf

Memphis, que voltou após oito meses, alternou bons momentos com outros menores. Seu domínio antes do intervalo, após um passe de Gakpo, foi bom, mas o chute ricocheteou nas pernas do goleiro Unai Simón. Não foi devido à sua ética de trabalho, mas Memphis - jogando sem uma faixa na cabeça, mas com luvas - nunca poderia realmente fazer a diferença. Eindhovensdagblad

Ídolos da seleção holandesa se dividiram sobre a atuação de Memphis. Van der Vaart destacou a humildade do atacante do Corinthians, e Van Hooijdonk disse que ele "podia fazer melhor".

Em sua simplicidade, ele foi muito bom. Demorou um pouco para se acostumar, ele jogou de forma mais humilde. Não fez nada maluco, exceto por dois ou três momentos. Ele jogou muito bem, especialmente pela primeira vez novamente. Isso leva algum tempo para se acostumar. Todo mundo espera algo de você. Ele era realmente um ponto de contato na frente. Fiquei satisfeito com ele. Rafael Van der Vaart, à TV NOS