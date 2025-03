Lucas Evangelista chora e explica o que apareceu em exame que adiou acerto

Jogo de volta contra o Corinthians: "A minha vontade, sem sombra de dúvidas, era estar ajudando, se não for possível dentro de campo. Fora ali, incentivando, passando confiança, que eu acho que vai ser muito importante, solidariedade. Tenho certeza que vai ser permitida a minha ida lá [na Neo Química Arena]. Então vou passar palavras positivas, força, confiança, porque eu sei que isso que vai fazer a diferença. O mental tem que tá muito bem e eu tenho certeza que vai estar".

Vestiário após derrota no Allianz: "Eu senti alguns atletas um pouco tristes, mas depois passou. Não adianta a gente chorar o leite derramado, porque não vai resolver. Todo mundo já virou a chavinha. Em nenhum momento você escuta alguma palavra ou alguma conversinha com desconfiança. Tá todo mundo bem confiante. O Palmeiras está acostumado também a jogar finais, tem uma maturidade muito boa em relação a isso".

Início tímido e 'colou' em Luighi: "No primeiro treino eu fiquei um pouco tímido, acanhado. É normal. Depois eu me soltei, aí teve um amistoso hoje, soltou. No começo estava meio assim, depois se solta. Eu acho que agora é só questão de tempo. É ganhar ritmos e ir conhecendo cada vez mais o que o Abel e a comissão pedem. Você vai pegando um pouco de intimidade, vai sabendo como que cada um gosta de jogar, se gosta de receber a bola no pé, nas costas. Acabei conversando bastante com o Luighi"

Conversas com Abel: "Para ser sincero, eu conversei pouco com o Abel, até porque ele é um cara que tá sempre ocupado. A gente acabou não conversando tanto, [ele] tá sempre trabalhando. Saiu do campo, ele já vai fazer o trabalho dele. Então, é o cara que eu tiro o chapéu, trabalha muito".