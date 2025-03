Inglaterra vence Albânia, de Sylvinho, com Kane 'gelado' nas Eliminatórias

O próximo jogo da Inglaterra será na próxima segunda-feira, às 16h45, contra a Letônia. O confronto será válido pela segunda rodada das Eliminatórias, assim como Albânia x Andorra, na mesma data e horário.

Classificação e jogos Eliminatórias Europeias

Tuchel venceu Sylvinho taticamente no 1º tempo

A Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel, venceu a Albânia na primeira etapa com golaço de jovem. Lateral-esquerdo de apenas 18 anos, Lewis-Skelly recebeu belo passe do meia Bellingham e, pelo meio das pernas do goleiro, abriu o placar aos 20 minutos de jogo.

A partida contou com superioridade da equipe da casa, considerada favorita para a partida. Ainda que tenha marcado apenas 1 a 0, conquistou muitas chances de ampliar, mas contou com bolas na trave e defesas do paredão Strakosha. Uma das melhores oportunidades aconteceu com o zagueiro Burn, que cabeceou e acertou o travessão.

Kane 'gelado' ampliou o placar

A Inglaterra ampliou o jogo com o artilheiro Harry Kane, que marcou sem nem olhar para o gol. O camisa 9 fez ótimo domínio dentro da grande área para se desvincular da marcação, virou-se para o lado do goleiro rival e chutou no canto, aos 32 minutos do segundo tempo.