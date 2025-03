Fla, Flu, Bota e Palmeiras pedem à CBF adiamento de jogos antes do Mundial

Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense pediram à CBF o adiamento dos seus jogos pela 12ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O quarteto enviou uma carta conjunta à CBF. O pedido tem um motivo: as estreias no Mundial de Clubes ocorrem dias depois.

A 12ª rodada do Brasileirão está prevista para ser disputada em 11 de junho. Palmeiras e Botafogo estreiam no Mundial em 15 de junho, o Flamengo joga no dia 16, e o Fluminense entra em campo no dia 17.