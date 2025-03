Ex-Palmeiras brilha na MLS e explica por que não deu certo com Abel

Na opinião do jogador, a velocidade do futebol da MLS é a principal diferença para o futebol no Brasil.

"É um futebol mais rápido, de transição. No Brasil é mais contato físico, mais cadenciado. Mas a competitividade é a mesma. Tanto que tem jogadores que saem daqui, vão para o Brasil e se dão bem também. Dá super certo, como o caso do Almada no Botafogo", concluiu.