Endrick esquentou banco diante da Colômbia por ter 11cm a menos que Cunha

A preocupação de Dorival foi o forte jogo aéreo da Colômbia. No fim, após Vini Jr desempatar a partida, até o zagueiro Léo Ortiz entrou com o objetivo de cortar cruzamentos.

A mesma lógica foi utilizada pela comissão técnica no substituto de Gerson, que saiu lesionado. Joelinton (1,86m) entrou e André (1,76m) ficou entre os reservas.

Endrick, convocado de última hora na vaga de Neymar, viu do banco o Brasil vencer por 2 a 1 a Colômbia e ganhar confiança antes de enfrentar a Argentina, terça-feira, em Buenos Aires.

Eu entendo [o pedido do torcedor], mas não podia abrir mão de mais um jogador na área por causa do jogo aéreo. No fim, optamos por um terceiro homem, nunca fazemos isso. Porque a jogada fluiria assim no fim, com a bola alçada. Apenas isso Dorival Júnior