Dorival evita empolgação antes de enfrentar Argentina: 'Não existe alívio'

"Tivemos que alterar no meio da partida, numa velocidade absurda contra um grande time. Até que o jogador se adapte é natural que precise de um tempo, com o ritmo do jogo. Não tivemos esse momento. Mas, na realidade, eu acho que a vantagem colombiana a partir dessa substituição é que mudaram a forma com que marcaram a saída de bola. Nos primeiros 15 a 20 minutos encontrávamos vários espaços, criando boas oportunidades, inclusive a jogada do gol. Perceberam, alteraram, tentamos corrigir dentro do jogo, o que é difícil de passar informação nítida e clara. Estávamos com dois jogadores flutuando para saída de bola consistente, esses dois jogadores se aproximaram demais da última linha defensiva, virando alvo frágil para marcação. Volante adversário ficava sozinho no combate direto, praticamente na intermediária ofensiva. Tivemos dificuldade grande, Alisson muito tempo com a bola sem opções. A informação não chegou, infelizmente, no intervalo mudamos, posicionamos novamente e tivemos volume suficiente para merecer o resultado".

Bruno Guimarães e Gerson fora - Joelinton e não André

"Bola aérea adversária é a melhor dentro dessa competição, melhor aproveitamento em bolas aéreas ofensivas. Preocupação era grande. Sem o Gerson, perderíamos mais um jogador nessa bola aérea. Danilo é muito importante nesse quesito, laterais mais baixos hoje, com dificuldade nesse sentido. Não podíamos naquele instante diminuir a altura da nossa equipe, até porque é uma jogada muito forte deles. Teriam melhor aproveitamento sem ele [Joelinton]".

"São alterações obrigatórias, o que eu sinto é que, infelizmente, de uma partida para outra temos muitas baixas com desconvocações, agora esses cartões. Dificulta o encontro do equilíbrio para um time que busca a formação ideal, começando a ter cara diferente. Gostaria de tê-los em campo para jogar com outras peças ao longo da partida, teremos que buscar naturalmente as opções".

Novas convocações para substituir os desfalques

"Estamos começando a estudar, buscando alternativas. Espero que o mais rápido possível os posicionem sobre as alterações".