De 'botou na roda' a 'nó tático': por que seleção não consegue ser regular?

Bruno disse que a seleção "colocou a Colômbia na roda" e depois levou um "nó tático". Tudo isso dentro do primeiro tempo da vitória por 2 a 1.

Dorival vai trabalhar mais isso, quando conseguimos jogar colocamos eles na roda, foi um começo animador, estávamos confiantes, com duas ou três chances. Cansei de achar Raphinha e Rodrygo nas entrelinhas. Eles mudaram sistema, não percebemos e levamos um nó tático, para ser sincero. Tentamos resolver no vestiário e podemos fazer muito mais com bola, principalmente na saída. Mas tivemos chance no segundo tempo. Dorival vai certamente trabalhar isso do individual [marcação] Bruno Guimarães, ao SporTV

O Brasil começou bem contra a Colômbia, mas perdeu Gerson e viu o rival mudar a marcação, apostando em perseguições individuais.

Do banco de reservas, Dorival gritou, porém, não conseguiu corrigir à distância. A Colômbia empatou e os ajustes só ocorreram durante o intervalo. Na etapa final, o Brasil conseguiu a vitória.

Dorival crê que a Colômbia de Néstor Lorenzo está em um patamar mais avançado de entrosamento. O time já sabe o que fazer em uma situação ou outra, enquanto a seleção brasileira ainda precisa de recomendações diretas do treinador.

A comissão técnica da seleção brasileira entende que a oscilação é normal durante esse período de reconstrução, com muitas novidades entre uma lista e outra de convocados, e que o tempo diminuirá essa irregularidade.