Corinthians: Romero ajudaria a segurar jogo na final do Paulista, diz Vitão

Romero deveria ser titular no Corinthians, no lugar de Garro, também no jogo de volta da final do Paulistão, contra o Palmeiras, afirmou Vitor Guedes, na Live do Clube.

Para o colunista, o atacante paraguaio cumpre melhor a função de segurar o jogo. Vitor Guedes argumentou que essa estratégia é a ideal para a decisão, pois o empate favorece o Corinthians - que venceu a ida por 1 a 0.