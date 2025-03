Ausência do Fla em nota da Libra tem desaprovação até de apoiadores de Bap

A decisão do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, de não assinar o manifesto da Libra contra a fala do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, esteve longe de ter uma unanimidade no clube. O UOL apurou que até mesmo alguns apoiadores do dirigente foram contra o posicionamento institucional do Rubro-Negro.

O que aconteceu

Bap decidiu não incluir o clube na nota da liga repudiando a declaração de Domínguez. Durante o sorteio da fase de grupos da Libertadores, o dirigente da entidade continental foi questionado sobre a possibilidade dos times brasileiros ficarem fora da competição e respondeu com uma analogia que foi muito criticada: "Tarzan sem Chita".

O Flamengo foi o único clube da Libra da Série A que não assinou o documento. O Rubro-Negro justificou, em um trecho do comunicado oficial, que este tipo de posicionamento é de responsabilidade da CBF: "Entendemos que as relações institucionais com a Conmebol devam ser conduzidas pela CBF".