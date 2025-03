Além de Zé Roberto: 9 ex-jogadores que disputarão a Kings League Brazil

Kelvin Oliveira

Kelvin Oliveira foi a grande estrela do Brasil na conquista da "Copa do Mundo" da Kings League Imagem: Reprodução/Instagram/kelvin_oliveira95

Astro do Fut7, o atacante recentemente recusou convite de Neymar para jogar no Santos. Ele chegou a jogar na base do Milan e do Cruzeiro (como lateral-esquerdo) e até treinou com o profissional do Grêmio em 2023, mas acabou não utilizado pelo então técnico Renato Gaúcho.

Aos 29 anos de idade, Kelvin joga no G3X e também é presidente do time ao lado do streamer Gaules. Ele foi campeão da Copa do Mundo da Kings League deste ano com a seleção brasileira, sendo eleito o melhor jogador da competição.

João Pelegrini

João Pelegrini, de 27 anos, será um dos jogadores da Furia, time de Neymar. Assim como o camisa 10, ele também é formado no Santos e atuou nas categorias de base do Peixe dos 9 aos 17 anos. Na sequência, ele tentou a sorte na Europa e passou por times do futebol português e italiano, entre eles o Genoa, mas não vingou como profissional. Ele atuava como meio-campista.