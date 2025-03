Vai comprar? Santos adota cautela por atacante que anima Caixinha

O Santos adota cautela, mas começa a analisar a compra do atacante Rafael Freitas, emprestado pelo Guarani até julho.

O que aconteceu

Rafael Freitas tem chamado a atenção durante os treinamentos com o técnico Pedro Caixinha no elenco profissional do Santos.

O jogador de 19 anos foi emprestado para o sub-20 do Santos, mas se destacou na Copinha e acabou promovido. A estreia ocorreu no amistoso diante do Coritiba, no último domingo. Ele seguirá se dividindo entre a base e o grupo principal.