Técnico do Maringá minimiza agressão de torcida do Athletico: 'Minoria'

Maringá cita provocação antes do jogo

A estratégia da vitória: "Tivemos um modelo de jogo bem definido, com marcação alta e individual. Estudamos bastante o Athletico e soubemos neutralizar suas jogadas".

Classificação e jogos Paranaense

Provocação: "Escutamos alguns comentários durante a semana, desmerecendo nosso estilo de jogo e nosso campo. Mas mostramos que nossa equipe tem qualidade e entrega".

Gols: "O primeiro gol foi fruto do que mais treinamos: bola parada. O segundo veio de uma mudança de corredor que previmos, e o terceiro mostrou a força do nosso modelo de jogo", detalhou Castilho, que comemorou os gols agradecendo a Deus.

Final contra o Operário: "Eles têm muita posse de bola e são organizados, mas estamos prontos. O importante é fazer um grande jogo na ida e chegar com força para a volta, infelizmente não vamos contar com Ronald que foi expulso e com o Rodrigo pelo terceiro cartão amarelo".

O primeiro duelo da final acontece no sábado às 16h em Maringá.