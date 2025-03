Seleção brasileira não tem personalidade de equipe, critica Casagrande

O Marquinhos, por exemplo, quanto tempo faz que o Marquinhos não faz uma grande partida na seleção brasileira e é titular absoluto? E o PSG está voando. Então, não são só Raphinha, Vini Jr e Rodrygo que sofrem dessa síndrome de ficar à vontade no clube e depois na seleção brasileira não jogar.

Na minha visão, tem a dificuldade de personalidade individual, mas a dificuldade de personalidade individual aumenta quando o time não tem uma personalidade própria. A seleção brasileira não tem personalidade própria -- nós não sabemos qual é a personalidade da equipe do Brasil.

Casagrande

Casão destacou que o adversário do Brasil no jogo de hoje, às 21h45, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa, tem mais personalidade como time de futebol.

Por exemplo, o time da Colômbia tem mais personalidade de equipe do que a seleção brasileira tem.

Quando não tem personalidade de equipe, é muito raro ter um jogador que tenha personalidade, a não ser, por exemplo, o Messi, que passou anos jogando na seleção sem que a Argentina conseguisse uma personalidade de equipe.