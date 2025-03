São Paulo age nos bastidores e muda jogos para ter Morumbis mesmo com shows

O São Paulo acionou tanto a CBF quanto a Conmebol e conseguiu a alteração de dois de seus próximos jogos para ter o Morumbis 100% à disposição mesmo com o show do Stray Kids.

Troca de datas mantém Morumbis

A estreia do São Paulo no Brasileirão foi antecipada e será no sábado, dia 29, às 18h30 (de Brasília). O confronto contra o Sport estava inicialmente marcado para as 16h do dia 30.

O Tricolor solicitou a mudança com a CBF para ter tempo hábil de jogar em sua casa e entregar o estádio para a preparação do show do Stray Kids. O grupo pop sul-coreano se apresentará no local no final de semana dos dias 5 e 6 de abril. O palco será montado no gramado e requer toda uma logística especial, que varia de caso a caso.