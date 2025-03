Corinthians se divide entre praia, CT e seleção em folga após final

O camisa 10 do Timão, inclusive, concedeu entrevistas colocando o Brasileirão entre as cinco principais ligas do mundo. "Acho que o Campeonato Brasileiro está entre as cinco melhores ligas do mundo. É baseado puramente em talento, luta e intensidade física. Depois de cada partida, nós nos pesamos e eu perco três quilos em noventa minutos. As condições são diferentes. A liga só vai ficar maior nos próximos anos. Você também vê que todos os talentos vão para a Europa", afirmou Memphis à ESPN internacional.

Classificação e jogos Paulista

Yuri Alberto, do Corinthians, foi flagrado na praia "vendendo" picolé Imagem: Reprodução/Instagram

Aniversariante da semana, Yuri Alberto curtiu praia com a família e assoprou as velinhas dos 24 anos. O atacante chegou a ser flagrado em um momento de brincadeira, "vendendo" picolés ao lado de um ambulante e cercado de crianças. O registro foi feito em uma praia de Alagoas.

Outro craque que curtiu as areias de praias brasileiras foi Rodrigo Garro. O meia apareceu com a mulher e o filho, Felipe, em fotos e publicações curtindo os dias de folga. Já o lateral-direito Matheuzinho viajou com familiares para Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral sul de São Paulo.

Por outro lado, teve quem precisou fazer trabalho de recuperação no CT, caso do volante Raniele. O jogador se recuperou recentemente de uma lesão muscular, mas segue sob a vigília do departamento médico e com controle de carga pelo alto desgaste físico. Na última terça-feira, ele esteve no centro de treinamento e, no dia seguinte, mostrou mais treinos físicos em suas redes sociais.

O elenco se reapresentará na manhã de hoje — tirando os convocados para seleções — e terá sete dias contados de preparação para enfrentar o Palmeiras no dia 27 de março, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista.