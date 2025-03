Perto do Flamengo, Jorginho estrela reality show de casais na Inglaterra

Em negociação com o Flamengo, Jorginho, jogador do Arsenal, é uma das estrelas do reality show "Married To The Game" (Casado com o Jogo, em tradução livre), da Amazon Prime UK.

O que aconteceu

O reality mostra bastidores do relacionamento de jogadores da Premier League com suas esposas e namoradas. Riyad Mahrez, ex-City e hoje no Al-Ahli, da Arábia Saudita, e ?lkay Gündo?an, do Manchester City (ING), são outros participantes do programa.

Jorginho compartilha momentos da vida extracampo ao lado de Catherine Harding, cantora irlandesa. Os dois, aliás, ficaram noivos justamente na primeira temporada do reality e agora têm casamento marcado para o mês de junho.