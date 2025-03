LFU diz trabalhar por 'medidas práticas' para coibir racismo no futebol

Após a Libra emitir uma nota oficial com todos os clubes - menos o Flamengo entre os da Série A - em que repudia a fala do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, foi a vez da LFU também se manifestar, mas de maneira breve.

O que aconteceu

CEO da LFU, Gabriel Lima respondeu que a entidade seguirá trabalhando por "medidas práticas". O dirigente afirma que a entidade está acompanhando as movimentações.