Jornal: City tem ok de Guardiola e negocia com jogador de Textor

Daniel Muñoz é um dos convocados da seleção colombiana. Ele, inclusive, deve ser titular contra o Brasil nesta quinta-feira (20), no Mané Garrincha, em jogo válido pela 13ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo.

Experiente, Muñoz estreou pela Colômbia em 2021. Ele já acumula 36 jogos e três gols com a camisa da seleção e participou do grupo que chegou às semifinais da Copa América tanto em 2021 como em 2024.

Textor de saída?

John Textor está perto de fechar a venda de sua parte do Crystal Palace por US$ 185 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão). As informações foram divulgadas recentemente pelo site The Athletic, vinculado ao jornal The New York Times.

O empresário tem 45% das ações do clube britânico. Ele encaminhou um acordo para vendê-las a um grupo de investidores da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.