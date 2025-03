Memphis para no goleiro, e Holanda leva empate da Espanha nos acréscimos

Memphis foi titular, vestiu a 10 e atuou como centroavante. O jogador se movimentou bastante e parou no goleiro Unai Simón na única chance clara que teve de finalizar. As jogadas da Holanda saíram principalmente pelas laterais do campo e reduziram a participação do atleta do Corinthians.

Classificação e jogos Liga das Nações

Expulsão fez Memphis ser substituído. O lateral Hato foi expulso após entrada dura em Le Normand. O técnico Ronald Koeman decidiu tirar o camisa 10 e colocar De Ligt para recompor o setor. Depay deixou o campo com 83 minutos jogados e viu do banco o empate da Espanha nos minutos finais.

As duas seleções voltam a se enfrentar no domingo, pelo jogo de volta. O duelo está marcado para 16h45 (de Brasília) e será disputado no estádio Mestalla, em Valência, na Espanha.

Como foi o jogo

A Espanha saiu na frente logo no começo da partida. Aos oito minutos, Yamal pressionou a saída da Holanda e desarmou Hato. Ele serviu Pedri, que deixou Nico Williams com espaço para girar dentro da área e finalizar para abrir o placar.

A Holanda melhorou e conseguiu o empate. Aos 27, Kluivert ficou com sobra na entrada da área e serviu Gakpo. O atacante finalizou de primeira e deixou tudo igual em Roterdã. Os holandeses ainda tiveram a chance da virada em chutes de Memphis e Reijnders. Eles pararam no goleiro Unai Simón e no travessão, respectivamente.