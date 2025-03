Brasil teve 2º maior público do mundo em campeonatos nacionais femininos

Sede da Copa do Mundo feminina de 2027, o Brasil foi o segundo país do mundo com maior público em um jogo na temporada 2023/2024, segundo a quarta edição do relatório anual da Fifa "Setting the Pace", que aborda seis aspectos do futebol feminino, como o engajamento dos torcedores.

O que aconteceu

A partida em questão foi a vitória do Corinthians contra a Ferroviária pelo segundo jogo da final do Brasileirão 2023, que levou 42.326 pessoas à Neo Química Arena. As Brabas, na época ainda comandadas por Arthur Elias, garantiram o título após o triunfo por 2 a 1. O confronto de ida ficou empatado por 0 a 0.

O Brasil foi superado apenas pela Inglaterra, que teve 60.160 pessoas no Emirates Stadium em clássico pela Super Liga feminina (WSL). Na ocasião, o mandante Arsenal venceu o Manchester United por 3 a 1.