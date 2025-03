Dorival vai cair? Qual o tamanho da pressão sobre o técnico da seleção

Mas até que ponto essa pressão é efetiva e real sobre o treinador e o futuro?

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

O trabalho do treinador não é unanimidade e passa por questionamentos na CBF. A pressão é real. Nas manifestações recentes, Ednaldo não prometeu um trabalho de longo prazo. Mas espera evolução.

A questão é se essa evolução virá contra os colombianos, hoje, em Brasília, e, sobretudo, diante dos argentinos, em Buenos Aires.

No primeiro jogo, um adversário que deu trabalho ao Brasil na Copa América (empate em 1 a 1). No segundo, apesar da ausência de Messi, a atual campeã do mundo chega cheia de confiança. E, dependendo dos resultados da rodada, poderá se classificar à Copa do Mundo diante do Brasil.

Se as duas vitórias desejadas por Ednaldo não vierem?

"Só posso falar depois. Eu acredito que teremos duas vitórias. Só posso pensar assim. Nenhum brasileiro vai ficar contente com empate. Como torcedor, só posso esperar duas vitórias", disse o presidente da CBF, após a convocação.