Coordenador avalia pressão na seleção: 'Precisa ganhar, é nosso trabalho'

Consegue perceber isso com a galera que está aqui hoje mesmo?

Sem dúvida alguma, porque nós tivemos contato com o Neymar na Copa América, em outros momentos eu particularmente falo com ele seguidamente, então a gente sabe o carinho que ele representa para os demais, principalmente esses jogadores que já jogaram com ele e outros que têm o interesse e às vezes até o desejo de jogar com ele. Isso é uma coisa de aglutinar o grupo, de realmente trazer essa leveza ao grupo. Dentro de campo, não resta a menor dúvida que ele é um jogador da primeira prateleira. Ele, estando bem de suas condições físicas e clínicas, ele agregaria demais. Mas não muda, muda talvez o modelo de jogo idealizado na cabeça do Dorival, por óbvio, né? Nas escolhas vamos lá, principalmente o meio de campo e o ataque. Mas no que diz respeito à nossa exigência, eu acho que ela muda pouco, porque os jogadores que estão aqui também são protagonistas, também são exigidos e também temos esperança que eles façam a diferença durante os jogos. Então o Neymar seria mais um desses, claro, de altíssimo nível, não resta a menor dúvida, só agregaria, mas tenho certeza que quando ele estiver aqui ele vai estar 100% das suas condições e vai colaborar muito conosco".

Existe um sentimento que precisamos ganhar de qualquer jeito nessas duas partidas porque pode ser que o trabalho mude daqui pra frente? Como é que você vê esse contexto todo?

"A gente precisa ganhar e subir na tabela porque é o nosso trabalho. Eu costumo dizer que a gente tem que colocar energia naquilo que a gente controla, naquilo que é possível. Então é fazer uma boa preparação para o jogo, é dar as melhores condições para os atletas, esse é o meu trabalho de suporte para a comissão técnica, para os atletas. Enfim, agora o resultado do jogo, muitas vezes ele foge até à nossa vontade. E eu tenho que encarar com naturalidade, estou muito tempo no futebol, sempre cumpri os meus contratos por onde passei nos clubes, espero poder cumprir aqui até a Copa de 2026".

"Eu vim pra cá assim como Dorival com esse desejo e espero que isso se concretize. Caso não ocorra é porque algo fugiu do nosso controle. Agora o debate que eu acho que é válido é o seguinte: nossa cultura é de ganhar para ter tempo de trabalhar e talvez a gente deva repensar isso de que primeiro deve-se ter tempo para depois ganhar. Outra discussão existe um debate muito grande no futebol brasileiro que não é de hoje é de muito tempo sobre a manutenção dos trabalhos sobre dar esse respaldo aos treinadores principalmente e que não haja essa mudança constante do que a gente vê nos clubes enfim. Mas eu vejo que se potencializa também muita pressão externa para as mudanças, que vão contrário a tudo que se defende. Porque os grandes comentaristas, enfim, defendem a manutenção, defendem a continuidade. E muitas vezes a gente vê uma pressão externa para essa mudança. Acho que esse debate é válido. Não estou falando e nem analisando o trabalho. Estou falando sobre conceito. Conceito de continuidade ou interrupção de trabalho. O que é melhor? O que comprovadamente traz mais resultado no futuro? Portanto, aqui nós temos as nossas especificidades. Já falamos sobre isso, sobre a dificuldade da reunião dos atletas e estamos falando aqui de um dos maiores talentos (Neymar) que nós, durante esse um ano, não podemos contar. Mas não é justificativa de nada, é só mesmo para reflexão. Nos clubes, sempre defendi continuidade e na seleção ainda mais".