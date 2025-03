Uruguai domina, e data Fifa tira 34 jogadores de finalistas dos Estaduais

A dupla paulista, inclusive, está no top-3 de finalistas com mais jogadores convocados. Foram dez atletas chamados — cinco de cada time — de oito seleções diferentes. Corinthians e Palmeiras se enfrentam no dia 27 pela volta da final do Paulistão, dois dias após o fim da data Fifa.

Por outro lado, 15 atletas foram para as respectivas seleções após serem campeões estaduais. Atlético-MG, Flamengo e Internacional levantaram as respectivas taças no último fim de semana.

A seleção uruguaia foi a que mais chamou finalistas estaduais, seguida por Brasil e Colômbia. Por outro lado, Argentina e Bolívia não convocaram atletas que brigam pelo título do estado.

