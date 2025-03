Conmebol organiza reunião com autoridades para debater casos de racismo

A Conmebol organizará uma reunião na próxima quinta-feira para debater os recentes casos de racismo no futebol sul-americano. A entidade convidou "embaixadores dos governos dos países que compõem a Conmebol e representantes das Associações Membro da Confederação".

O que aconteceu

O objetivo do encontro é "abordar e debater as últimas manifestações de racismo, discriminação e violência" no futebol sul-americano". O presidente Alejandro Domínguez já havia "convocado" as autoridades durante o sorteio da fase de grupos das Copas Sul-Americana e Libertadores.

A entidade acredita que a reunião pode ajudar na promoção de "medidas concretas" para um ambiente mais inclusivo. A Conmebol disse ainda que o racismo está "no centro das preocupações" e apontou reunião como uma oportunidade para troca de opiniões.