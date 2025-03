CBF assina carta: Conmebol segue 'as medidas mais rigorosas' contra racismo

Há 11 dias, a CBF soltou nota registrando "inteira indignação com a decisão da Comissão Disciplinar da Conmebol em razão da sua completa inefetividade" no caso de racismo contra o atacante Luighi, do Palmeiras, na Libertadores Sub-20.

Naquela manifestação, a CBF considerou que a decisão não combateu "com o rigor necessário a discriminação racial ocorrida, mas, lamentavelmente, incentiva a prática de novos atos criminosos ante a ineficácia das penalidades aplicadas".

A CBF também tinha enviado documento à Fifa, no qual Ednaldo disse: "O que a gente espera da Conmebol é rigor. Basta de racismo e de multas que não levam a nada. Queremos punições esportivas".

A carta de agora tem a assinatura todos os presidentes das associações ligadas à Conmebol e é considerada um passo de união no continente.

Ela foi feita mesmo após uma frase do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, que tumultuou os bastidores do futebol brasileiro. Indagado sobre a hipótese de times brasileiros não disputarem a Libertadores, o dirigente disse que seria "como Tarzan sem Chita".

O dirigente, posteriormente, se desculpou pela analogia com um macaco. A Conmebol também marcou para semana que vem uma reunião sobre racismo, com os cartolas dos dez países integrantes da entidade e as embaixadas de cada um deles no Paraguai.