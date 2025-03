Vini Jr. salva a seleção, Brasil bate Colômbia e vai a 2º nas Eliminatórias

Tinha que ser dos pés dele. O melhor do mundo salvou o Brasil. Vini Jr. fez um golaço aos 53 minutos do segundo tempo, e a seleção brasileira venceu a Colômbia por 2 a 1, hoje, no Mané Garrincha, em Brasília.

Foi o primeiro jogo de Vini pela seleção brasileira desde a eleição da Fifa que o colocou, individualmente, no topo do planeta.

Além do chutaço que deu a vitória ao Brasil, Vini também sofreu o pênalti que resultou no 1 a 0, convertido por Raphinha. A Colômbia chegou a empatar com Luís Díaz.