Brasil enfrenta James e se pergunta por que jogadores não rendem na seleção

No Brasil, não há esse tipo de jogador de seleção, pelo contrário: os atletas se destacam pelos clubes e têm dificuldade quando se juntam para representar o país.

A CBF nem quer que os atletas se esforcem mais na seleção do que nos clubes, como James Rodríguez faz. O objetivo é ter apenas o mesmo nível técnico. Ou perto disso.

O maior exemplo é Vini Jr. Astro do Real Madrid e melhor jogador do mundo no prêmio The Best, o atacante nunca rendeu o que pode na seleção. Longe disso.

Outro caso emblemático é o de Bruno Guimarães, capitão do Newcastle. O meio-campista nunca manteve uma fase regular pela seleção brasileira.

"Temos jogadores que disputam o melhor do mundo. Falta tempo para treinar. É acertar por vídeo, melhorar, podemos jogar melhor nessa reformulação. Tem muita coisa pela frente, mas temos que ser protagonistas no clube e na seleção", admitiu Bruno Guimarães.

Muda demais

O técnico Dorival Júnior entende que há dois motivos principais para esse problema: a fase de reconstrução do time e a dificuldade de assumir protagonismo.