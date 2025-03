'Defendemos aposentados': Torcidas voltam às ruas contra repressão de Milei

Os aposentados reivindicam melhorias após a "política da motosserra" de Milei ter cortado ainda mais os gastos públicos com a categoria. Eleito no final de 2023, o presidente argentino adotou medidas austeras para enxugar ao máximo o tamanho do Estado e de liberar os preços de produtos — que chegaram a dobrar. Em janeiro deste ano, a inflação acumulada nos últimos 12 meses bateu 84,5%.

O que este governo fez foi cortar políticas públicas para os aposentados, como acesso a medicamentos e a alimentos. E não houve aumento nas aposentadorias, apesar da inflação que elevou os preços de serviços públicos como luz, gás e transporte. A aposentadoria mínima fica quase na linha da pobreza.

Os aposentados protestam como denúncia contra várias violações de direitos à saúde, à alimentação, às condições de vida digna de uma pessoa que, em particular neste momento da vida, não trabalha ou não deveria trabalhar. Muitos deles, para poderem se sustentar, têm que fazer bicos, malabarismo para poderem bancar seus gastos de moradia, alimentação, e com remédios.

63,5% dos aposentados na Argentina recebem o valor mínimo do benefício, que em março ficou em 349.121 pesos (R$ 1,8 mil / US$ 327), de acordo com a Agência EFE. No país, uma pessoa com casa própria precisa ter uma renda maior que 354.535 pesos para estar acima da linha da pobreza.