São Paulo e parceira festejam sucesso do 'menor naming rights do mundo'

Poucas vezes duas marcas tão grandes tiveram uma possibilidade de conexão tão natural. A gente brinca que é o menor naming rights do mundo, um 'S' tornou o Morumbis. A gente sabia da leveza de comunicação da marca. A Mondelez sempre nos respeitou muito onde as brincadeiras podiam chegar ou não, e a torcida foi respondendo da melhor forma possível. É uma quebra de paradigma muito grande para nós. Leonardo Alladio, gerente de marketing do São Paulo

Comunicação e letreiro

O Bis entrou no universo do futebol por meio do São Paulo e usa linguagem criativa e humor. A marca explora trocadilhos e promove ações que visam deixar o ambiente esportivo mais leve. Além disso, a empresa passou a atuar em outras áreas dentro do esporte, como a ação "Bisbilhotando" no VAR.

O novo letreiro do Morumbis só foi inaugurado oficialmente ontem, mas as duas partes exaltam os resultados do primeiro ano da união. A novidade na fachada do estádio demorou mais de um ano para ser instalada devido a questões burocráticas. A Mondelez ficou a cargo de lidar com os trâmites com os órgãos públicos para que tudo estivesse regularizado.

A gente começou com trocadilho no naming rights, Bis tem essa coisa do humor, o que a gente faz é deixar tudo mais leve, mais divertido. A gente quis entrar no futebol desse jeito. (...) Passamos um ano sem o letreiro, é verdade, mas fizemos muita coisa. Fizemos o menor naming rights do mundo, só colocamos um 'S' porque a gente respeita o nome, sabe o quanto esse estádio é icônico. Ana Assis, gerente de Bis da Mondelez

Novos laços da parceria

Jogadoras do São Paulo comemoram título da Supercopa após vitória nos pênaltis contra o Corinthians Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Além das ações no estádio, a Bis também passou a estampar o uniforme do time feminino do Tricolor. O patrocínio, inclusive, chegou trazendo "sorte", já que o primeiro jogo do time com a marca exibida na barra frontal da camisa foi a final da Supercopa feminina, com título em cima do Corinthians.