CBF mexe em estreias e deixa São Paulo, Corinthians e Palmeiras contentes

O Palmeiras, por sua vez, passa a mandar o jogo de domingo na capital paulista, contra o Botafogo, no Allianz Parque, às 16h. O duelo do Alviverde seria no sábado, às 16h30.

O Corinthians também teve seu compromisso adiado em um dia e viaja para enfrentar o Bahia no domingo, na Fonte Nova, às 20h. O Alvinegro paulista iria a campo no sábado, às 18h30.

A troca dos jogos de Corinthians e Palmeiras atende à demanda de ambos pela proximidade da estreia do Brasileirão com o segundo jogo da final do Paulistão. O Dérbi decisivo será realizado no dia 27 de março, na Neo Química Arena, às 21h35. Sem a mudança, ambos teriam menos de 48h de descanso entre as partidas.