Desgaste em negociações faz joia descer ao sub-20 do Fla; confira versões

Lorran: A percepção era a de que o clube português não teria condições de arcar com o salário e que este não era um bom caminho.

CSKA

Flamengo: O Rubro-Negro aceitou uma proposta de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos de Lorran. Deste percentual, 50% eram do Flamengo e 30% do Madureira. O clube da Gávea ainda manteria outros 20% para uma futura revenda. Informações oriundas do Ninho do Urubu dão conta de que um médico do Fla chegou a acompanhar o jogador para viajar rumo aos exames médicos, mas o atleta teria desistido no aeroporto.

Posteriormente, em nota oficial, a instituição comunicou: "O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu um documento do CSKA Moscou, da Rússia, comunicando o encerramento das negociações pelo atleta Lorran, após não chegar a um acordo com seus representantes. Dessa forma, Lorran permanecerá à disposição do Flamengo".

Lorran: O jogador foi ao aeroporto com todas as malas e aguardava o voo. Porém, o CSKA não teria enviado o contrato assinado. O staff entendeu que não havia segurança jurídica para todos os lados no negócio e decidiu desistir da viagem.

Fortaleza

Flamengo: Foi costurado um acordo para um empréstimo ao Fortaleza. CEO do clube nordestino, Marcelo Paz teria, inclusive, ido pessoalmente ao Ninho do Urubu negociar a contratação do meia. No entanto, o Rubro-Negro entende que os empresários de Lorran não aceitaram a transação.