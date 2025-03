Rivalidade: Colômbia x Brasil teve até briga por painel de patrocinadores

No jogo em Barranquilla, a Federação Colombiana queria que os jogadores da seleção brasileira dessem entrevistas com o fundo dos patrocinadores locais. A CBF não curtiu.

Mas a discussão sobre isso foi tão ríspida que escalonou para medidas, digamos, mais incisivas. A briga começou à beira do campo e invadiu a área interna do estádio, onde o técnico Fernando Diniz daria entrevista.

Teve xingamento de todos os lados e colombiano indo ao chão após levar enquadrada da segurança do lado brasileiro.

Isso aconteceu porque, em geral, há uma regra implícita de reciprocidade. Quando as seleções são mandantes nas Eliminatórias, uma permite que a outra "ignore" as marcas locais. Mas, naquela vez, os colombianos tentaram bater o pé.

A CBF não costuma arrumar problema com isso. Por isso, a expectativa é de paz no duelo desta quinta-feira, no Mané Garrincha.

Inclusive, alguns dos envolvidos na confusão não estão nem mais empregados - de ambos os lados. A "escalação" da CBF, por exemplo, não terá Rodrigo Paiva, ex-diretor de comunicação da CBF, que agora trabalha no Flamengo.