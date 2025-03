Pogba ainda pode ir para o Corinthians? Empresária do astro comenta rumores

O que existe entre Pogba e Corinthians

O Corinthians teria sondado a possibilidade de contar com Pogba no final do ano passado. O colunista Samir Carvalho, do UOL, apurou que aconteceram conversas ao longo de dezembro e que o Timão procurou empresas parceiras para ajudar a pagar os vencimentos do astro francês.

A ideia era fazer um modelo de negócio parecido com o que trouxe Memphis Depay. O holandês tem mais da metade dos salários pagos pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube paulista.

Memphis chegou a registrar chamada de vídeo com Pogba ao lado de Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Antes, o astro francês agitou os torcedores publicando fotos treinando com uma camisa do Brasil e afirmando em participação no programa "The Noite", que aceitaria jogar de graça no Timão para atuar ao lado de Depay.

Em janeiro, Pogba afirmou que estava finalizando acordo com um novo clube. Sem revelar qual era, ele admitiu ter recebido várias propostas.