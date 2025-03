Na seleção de Dorival, ninguém se firma como 9. Ainda que seja falso

"Quero equipe de movimentação, de mobilidade, sem ficar posicionais. Seria fundamental isso. Independentemente dos nomes, todos sabem fazer gols, se movimentam, têm qualidade. Precisamos mudar comportamento e atacar espaço. É fundamental. A grande maioria das equipes não tem atacante de ofício, as maiores equipes não contam com centroavante de ofício e mesmo assim o número de gols é considerável", disse o técnico da seleção, após a convocação.

Vini Jr. e Rodrygo já foram aposta de dobradinha na frente, a exemplo do que aconteceu no Real Madrid pré-Mbappé. Na seleção, não deram caldo a ponto de Dorival abandonar completamente a ideia de centroavante - embora, individualmente, Rodrygo tenha até se destacado mais, como no gol da vitória sobre o Equador.

As circunstâncias antes do jogo contra a Colômbia - inicialmente desenhado para receber Neymar no time - agora forçam o treinador a buscar uma alternativa.

O corte do craque do Santos reabriu espaço para Endrick. Mesmo que a titularidade no Real Madrid pareça longe. Só que quando ainda pensava em um 9 mais fixo, Dorival não via o ex-atacante do Palmeiras como essa figura. O fim da Copa América foi até meio melancólico.

Faltava mais presença de área, um perfil que empurrasse mais a defesa adversária para trás. Igor Jesus trouxe isso nos quatro jogos que fez. Só que aí o hiato entre a reta final de 2024 e agora cobrou seu preço. John Textor diz que o Botafogo está em pré-temporada. O atacante caiu de produção em um time sem padrão e com interinos.

João Pedro vai bem no Brighton (sétimo lugar na Premier League). Mas já atuou até como camisa 10. Função que hoje é a mesma de Matheus Cunha no Wolverhampton.