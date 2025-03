Libertadores: 'Tabela do Palmeiras ficou muito ruim', alerta Mauro Cezar

O Verdão ainda enfrenta o Cerro no Paraguai antes de jogar as duas últimas partidas em casa.

Grupo G da Libertadores

03/04 (Qui) - 19:00 - Sporting Cristal x Palmeiras

09/04 (Qua) - 21:30 - Palmeiras x Cerro Porteño

24/04 (Qui) - 19:00 - Bolívar x Palmeiras

07/05 (Qua) - 21:30 - Cerro Porteño x Palmeiras

15/05 (Qui) - 19:00 - Palmeiras x Bolívar

28/05 (Qua) - 21:30 - Palmeiras x Sporting Cristal

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)