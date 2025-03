Jorginho revela o que o surpreendeu no Mundial entre Chelsea e Palmeiras

Jorginho, jogador do Arsenal, é especulado como possível reforço do Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. A competição foi vivida de perto pelo brasileiro naturalizado italiano na edição de 2021, disputada no início de 2022, quando ele ainda jogava no Chelsea.

O que aconteceu

Jorginho não entrou em campo no Mundial, mas fazia parte do grupo que foi campeão em cima do Palmeiras. No futebol europeu desde 2008, quando foi atuar na base do Hellas Verona, da Itália, o jogador de 33 anos foi entrevistado pela ESPN e citou a relevância dada pelos times brasileiros ao torneio, alegando, inclusive, que isso serviu de motivação ao Chelsea para buscar o troféu.