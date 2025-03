Empresário defende Estêvão no Chelsea: 'Viram o potencial de camisa 10'

Se dependesse do Barcelona, a resposta era 'não'. Então eu me reuni com o Anderson (Barros) e com o Leo Holanda (gerente jurídico do Palmeiras), e junto com um advogado em Madri, nós fomos apertando e conseguimos um parecer favorável na Fifa. Foi um trabalho incrível e muito bem feito

Oficializado como reforço do Palmeiras, Roque chegou a tempo de ajudar o Verdão na reta final do Campeonato Paulista. Apesar de o atacante ter assinado um contrato de cinco anos com a equipe paulista, Cury não esconde sobre uma possível volta do jovem à Europa.

O Vitor pode jogar duas, três ou quatro temporadas aqui no Palmeiras e ainda pode retornar à Europa e também à seleção brasileira. Hoje eu acho que a vaga de camisa 9 ainda está aberta, embora tenhamos atacantes sensacionais no futebol brasileiro

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL, André Hernan, vai ao ar às quartas-feiras no canal do UOL Esporte no YouTube.